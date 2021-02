Quando a marca de moda britânica Societal foi lançada há menos de 3 meses, os seus fundadores questionaram o nível de atenção que a sociedade dá às questões de igualdade de direitos e justiça política.

O objetivo da Societal é destacar a injustiça social através de arte inspiradora e do envolvimento da comunidade.

"Imagine criar roupas que abordassem quase todas as questões sociais e ambientais, desde filosofia, política, direitos humanos e desafios sociais. Com criatividade, a marca visa representar personalidades históricas e dar uma voz reformadora ao nosso planeta", afirmou a fundadora da Societal.

A Societal faz parcerias com artistas para conectar as pessoas com as novidades na moda política, cultura e arte. A coleção inclui t-shirts, hoodies, crop tops e muito mais.

Além disso, a marca promove práticas éticas, para garantir que os seus produtos sejam provenientes de fornecedores conscientes que cumpram as normas sociais, ambientais e de segurança.

A Societal não acredita em fronteiras e abraça a ideia de reunir pessoas do mundo inteiro.