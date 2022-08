Que a One tem várias propostas de relógios no portefólio todos sabem, mas há novidades: a marca portuguesa apresenta pela primeira vez uma coleção de smartwatches pensada para todos os que são pragmáticos e contemporâneos, sem prescindirem do estilo.

Funcionalidades disponíveis: Monitorização do sono;

Medição do ritmo cardíaco, de tensão e de oxigénio no sangue;

Registo de atividade física e acompanhamento de treino;

Meteorologia;

Notificações (WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, entre outros);

Controlo de câmara fotográfica;

Controlo da reprodução de música;

Cronómetro, temporizador e alarme;

Modo teatro/espetáculo;

Lembrete para levantar após 1 hora sentado e para beber água;

Controlo de brilho.

Aliando beleza e inteligência, a nova coleção quer demonstrar alguma personalidade e é composta por oito modelos, todos eles versáteis – Peachy, Chillout, Skyrocket, Dandy, Foxy, Icebreaker, Timeflies, Cloud9 – disponíveis em prateado, dourado, rosegold ou preto.

O destaque vai para o perfil camaleónico dos relógios, alcançado através da possibilidade de alteração de braceletes (em aço e silicone) e mostradores. São, por isso, smartwatches que se adaptam a diferentes ocasiões, seja para um dia no escritório, uma ida a um concerto ou um treino ao final do dia.

A versatilidade já é uma das características que distingue esta marca portuguesa e que é replicada neste lançamento.

Compatíveis com sistemas operativos Android e iOS, os novos smartwatches reúnem mais de uma dezena de funcionalidades, sendo necessário descarregar a app One Smart e emparelhar com o relógio.

Os smartwatches encontram-se disponíveis nos pontos de venda aderentes em Portugal, e os preços de venda ao público variam entre os 99€ e os 129€, consoante o modelo.