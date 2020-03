Por vezes, escolher os óculos perfeitos pode parecer um verdadeiro desafio, especialmente se não for o maior fã deste acessório ou... não souber por onde começar.

Existem inúmeras opções diferentes, mas o truque é optar por uma armação que se adeque ao seu tipo de rosto – e tentar conciliar a questão estética com uma armação que seja realmente confortável.

Para que consiga escolher os melhores óculos para si, as Ópticas Conselheiros da Visão trazem-lhe algumas dicas.

Rostos quadrados? Armações redondas ou ovaladas

Norma geral, o rosto quadrado conta com uma linha do maxilar bem marcada e a região do queixo e das maçãs do rosto angulares e largas. Aposte nas armações em formatos redondos ou ovalados, para dar mais harmonia às linhas da face.

A rostos longos junte modelos ovais

Este tipo de rosto não deixa margem para dúvidas. Estreitos nas maçãs e com uma distância maior entre a testa e o queixo, convidam na perfeição modelos arredondados ou ovais uma vez que estes oferecem um maior destaque à largura do rosto e suavizam o comprimento.

Rosto diamante? Brinque com o formato aviador

Quem tem este tipo de rosto deve procurar modelos que tenham a parte inferior ovalada, como os aviadores. Para testas mais largas, experimente modelos mais estreitos. Para as raparigas com este tipo de rosto, óculos do tipo gatinho ou com decorações nas hastes.

Em rostos redondos opte por armações geométricas

Os rostos redondos, por norma, são semelhantes em altura e largura e casam melhor com armações geométricas, quadradas e retangulares – as linhas retas presentes nesses modelos de óculos criam a ilusão de que o rosto é mais anguloso.

Além do formato do rosto, existem outras características a ter em conta na hora de optar por um modelo adequado de armação: esta deve respeitar o tamanho e formato do nariz, não deve ultrapassar ou sobrepor-se às sobrancelhas e não deve apoiar nas maçãs do rosto. Acima de tudo, o conforto tem de ser uma prioridade.