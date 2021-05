Ao longo dos anos é normal que a nossa rotina de beleza se vá alterando, seja pelo lançamento de produtos mais modernos, mais informação sobre um determinado tópico ou apenas pela adaptação que sentimos ser necessária com o passar dos anos e a evolução da idade.

Bem sabemos que uma rotina destas não é algo imutável e que muito menos será algo universal, é uma constante evolução de uma rotina personalizada que se vai adaptando a cada um de nós e às nossas necessidades. Se está interessada em evoluir o seu próprio momento de beleza pessoal, conheça estas seis dicas e acrescente-as à sua rotina (se fizerem sentido, evidentemente).

Creme hidratante facial com SPF

Utilizar protetor solar facial numa base diária é absolutamente essencial e, se ainda não o faz, é algo que deve passar a fazer urgentemente. Se considerar que a sua rotina já é composta por demasiados passos, aconselhamo-la a trocar o seu hidrante facial normal por um com SPF, aproveitando o passo da hidratação para integrar a proteção.

Óculos de make-up

Se a visão já lhe começa a falhar, é normal que o momento da maquilhagem (em especial dos olhos) comece a tornar-se mais complicado. Invista nuns óculos próprios para este efeito, para nunca mais ter que adivinhar onde deve fazer o eyeliner.

Pensos para borbulhas

Para quem sofre de acne ou da diabólica borbulha ocasional, estes pensos são a salvação. O penso hidrocolóide remove o inchaço, capta a inflamação e reduz a vermelhidão. Aplique-o à noite, e quando o remover de manhã, sentir-se-á outra.

Escova de limpeza facial

Um bom momento de limpeza facial é meio caminho andado para uma pele saudável e sem borbulhas. Se utilizar uma escova própria para o efeito vai sentir uma pele visivelmente mais limpa e saudável (e ainda está a abrir mão do uso de algodões descartáveis).

Creme hidratante com auto-bronzeador

Com a chegada do verão, todas queremos ter aquela cor saudável das férias. E ainda que não demoremos a ficar com aquele dourado típico de dois ou três dias de praia, pode imitá-lo com um creme hidratante com autobronzeador incluído. O resultado será um bronzeado muito natural e suave que não vai manchar a sua roupa.

Modelador de cabelos

Se utiliza ferramentas à base de calor como pranchas ou modeladores de caracóis tradicionais, e já sente o seu cabelo danificado, talvez esteja na altura de investir num modelador que funciona como secador. Este género de aparelho reduz drasticamente os danos nos fios de cabelo, promovendo uma melhor saúde capilar.