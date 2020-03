Com as semanas de moda já passadas chegam agora as tendências, que não pode perder para a próxima estação e que vão ser vistas no street style pelo mundo fora. Colares de correntes, malhas coloridas, maxi blazers, entre outros vão adicionar um toque extra de estilo aos seus looks. Dê uma vista de olhos e saiba quais as tendências em que deve apostar!

Xadrez

Correntes