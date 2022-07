Uma pele lisa, sem manchas nem rugas é o sonho de muitas mulheres e as imperfeições no rosto fazem parte das inquietudes de 70% das jovens. Mas mais do que nunca, sabemos que estas características fazem parte da normalidade e são comuns à maior parte. Sem filtros e sem edições, todas as pessoas têm as suas marcas, que são também reflexo de uma individualidade que merece ser celebrada.

Cuidar da pele é também cuidar de si, e uma textura luminosa e saudável contribui para a luz e equilíbrio do rosto. Com a evolução da dermocosmética, mesmo as mais jovens já podem usufruir dos cuidados anti-idade, podendo ver resultados em apenas 30 segundos, começar a prevenir alguns danos e a promover a saúde da tez.

O tónico Efeito Peeling Revitalift da L’Oréal Paris foi concebido com o objetivo de desvendar o melhor de cada pele. Com um equilíbrio aprimorado entre eficácia e tolerância, este tónico pode ser usado diariamente.

Este efeito peeling combina 5% de ácido glicólico puro, que promove uma ação esfoliante e revitalizante, com o extrato de polpa de melancia, que dá um efeito suavizante. Assim, contribui para acelerar a remoção das células mortas e das imperfeições, promovendo uma pele lisa, radiante e uniforme.

Todos os dias e para todas as peles

Este produto, perfeitamente enquadrado em todas as rotinas de beleza, deve ser usado depois da limpeza e antes da hidratação e proteção solar — sempre recomendada e especialmente após o uso deste produto.

O tónico Efeito Peeling Revitalift da L’Oréal Paris pode ser usado de manhã e à noite ou apenas numa das fases da rotina de cuidado. Contudo, o seu uso habitual promove resultados mais eficazes. Em quatro semanas, a textura da pele é refinada e as imperfeições reduzidas e após oito semanas há uma visível redução das manchas escuras.

Com a renovação cutânea, a pele fica mais uniforme e com um ar mais fresco e radiante.

A alta concentração de glicólico puro é o grande responsável por estes efeitos imediatos. Afinal esta substância é conhecida por estimular o colagénio, reduzir as rugas finas, remover as células mortas e atenuar as marcas e manchas.

De ação imediata, o tónico foi testado pelo comité de dermatologia da L'Oréal Paris. Não contém álcool, perfumes nem óleos minerais e é adequado ao uso diário e a todos os tipos de peles, mesmo as mais sensíveis.