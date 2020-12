Durante os meses de confinamento muitas pessoas pesquisaram alternativas para solucionar diversas questões de beleza relacionadas com cabelo, pele e maquilhagem, uma vez que os salões de beleza se encontravam fechados.

Cabelo

'Como pintar o cabelo em casa?' foi uma das perguntas mais pesquisadas e foram muitas as mulheres que pintaram as raízes do cabelo em casa para se sentirem mais confiantes.

Pele

Já no mundo da beleza, as máscaras caseiras foram protagonistas nas buscas do Pinterest para uma pele hidratada e cuidada.

Maquilhagem

Em relação à maquilhagem, os tons neutros e produtos fáceis de aplicar e eficazes, como um corretor de olheiras, blush, máscara de pestanas e eyeliner, foram as opções mais acertadas para as inúmeras calls de trabalho.

Manicure

E com todos os salões de beleza fechados, quem é que tratou das unhas? O pinterest!