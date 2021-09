Com o regresso às aulas mesmo à porta, um dos desafios que pode surgir agora é motivar o seu filho a recomeçar o novo ano letivo.

Mas não se aflija já. Existem algumas dicas que pode seguir antes deste recomeço, e que podem preparar e incentivar as crianças a um regresso à escola feliz.

1. Leve-o a visitar a escola

Se for uma escola nova, ou até mesmo a antiga, é importante que leve o seu filho numa visita para que conheça os cantos à casa onde vai passar a maior parte do seu tempo no próximo ano.

Mesmo que a escola não tenha mudado, a sala ou salas onde terá aulas provavelmente será outra, por isso leve-o lá. Este pode ser um fator de motivação para a criança, não só por sentir o seu apoio e companhia, mas por ficar também a conhecer o espaço e se ambientar ao local previamente.

Afinal, grande parte dos seus dias vão ser passados ali ao longo de todo um novo ano letivo.

2. Deixe-o escolher o material escolar

Um dos maiores impulsionadores de motivação das crianças para o regresso às aulas é, normalmente, a compra do material escolar. Por isso, para motivar o seu filho a regressar à escola, deixe-o escolher as suas próprias coisas, dentro do orçamento de poupança para o material escolar que estabeleceu.

Ter o material que vai usar o ano inteiro ao seu gosto, pode ser uma fonte de incentivo para que o seu filho volte às aulas com vontade de aprender e estudar.

3. Organize um espaço de estudo ao gosto dele

Outra coisa que pode fazer é, juntamente com o seu filho, criar um espaço de estudo organizado ao gosto dele.

É neste local que ele vai fazer os trabalhos de casa, estudar e elaborar todos os afazeres que deve para a escola, por isso é essencial que seja um espaço arrumado, confortável e, principalmente, decorado ao gosto dele.

4. Personalize um calendário letivo

A construção de um calendário letivo personalizado também pode dar motivação ao seu filho para ser organizado a apontar datas importantes.

É neste calendário, que funciona como se fosse uma agenda, que o seu filho tem de ter escrito todas as datas como: testes, entregas, visitas de estudo, feriados, interrupções escolares.

Se for um calendário visualmente apelativo aos olhos dele e esteticamente decorado ao seu gosto, será um incentivo extra para que não se esqueça de apontar nada.

5. Valorize as pequenas conquistas

Assim que começar a escola, reserve sempre um bocadinho, todos os dias, para ouvir o que o seu filho aprendeu e como foi o seu dia. Se valorizar todas as suas pequenas conquistas e novas aprendizagens, mesmo que mínimas, ele vai continuar incentivado para continuar a fazer um bom trabalho nos estudos.

6. Coloque-o numa atividade extracurricular

Por fim, pondere colocar o seu filho numa atividade extracurricular. Este pode ser um grande fator de entusiasmo para o regresso ao novo ano letivo.

Se não tiver possibilidades para o colocar numa atividade paga, saiba que no ensino pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico existem atividades gratuitas disponibilizadas pela escola como as AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular).

Se tiver possibilidades para pagar os custos associados a uma atividade extracurricular (material, inscrição, mensalidade), conheça e dê a conhecer primeiro ao seu filho as várias opções que pode escolher, como futebol, natação, patinagem, música, pintura, dança, teatro ou línguas. Estas são algumas das mais populares, mas, se o seu filho conhecer outra, oiça sempre as suas preferências. Afinal, é ele que tem de gostar e sentir-se motivado e feliz para ir.

Deve também ter em consideração os benefícios físicos, psicológicos e sociais de cada atividade e necessidades do seu filho. No geral, todas ajudam as crianças no desenvolvimento de competências, no sentimento de pertença, a ganhar confiança em si próprias, a lidar com adversidades, a ter mais iniciativa e autonomia, a gerir o tempo e frustrações, e auxiliam nas capacidades cognitivas alcançando um melhor rendimento escolar.