“Só em 2018, foram arquivados liminarmente 8.441 comunicações, o que representa 21,6 % do total das mesmas. Quantos destes casos voltam a ser referenciados mais tarde e com uma escalada de violência que poderia ter sido evitada? Urge identificar quais as medidas tomadas na fase de avaliação diagnóstica que permitem que sem qualquer medida ou tempo de acompanhamento por parte das CPCJ se possa concluir que a situação de perigo não se confirma ou já não subsiste”, lê-se no comunicado.

A associação defende ainda que é urgente identificar quais as medidas tomadas na fase inicial dos processos que permitem concluir, sem acompanhamento por parte das CPCJ, que a situação de perigo já não existe.

Defende também como “essencial que a audição das crianças em qualquer fase processual seja efetuada por técnicos com formação adequada e de acordo com as orientações definidas a nível europeu”.

“Urge investigar este caso que deixou o país de luto e acima de tudo implementar ações de forma a evitar este que é, inquestionavelmente, o pior crime. Urge proteger efetivamente as crianças, cessando contactos com progenitores que colocam a sua vida e bem-estar em risco. Mais que do pai e da mãe, as crianças precisam de segurança, liberdade e vida. É incompreensível e inaceitável que alguns juízes continuem a impor visitas e mesmo residências alternadas a progenitores condenados por violência doméstica”, refere o comunicado, ainda a propósito do caso Valentina.