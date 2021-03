A maternidade não é algo exclusivo da mãe. Por isso, neste mês em que se celebra o Dia do Pai, a Mamãs e Bebés vai lançar “O papel do pai durante a gravidez, parto e pós-parto", uma MasterClass que decorrerá na próxima quinta-feira, dia 11 de março, às 18h00. A sessão será online e totalmente gratuita.

Com o intuito de recordar e destacar a importância do papel do pai nesta altura tão especial, o programa conta com a sessão “O papel do Pai na gravidez, parto e pós-parto”, guiada pela Enfª Heloísa Ferreira, e outra sobre “O sono do Bebé”, com Verina Fernandes, Consultora de Sono Infantil.

Além disso, a iniciativa contará também com a presença de um casal que dará o seu testemunho em relação a este apoio fundamental dos pais às mães.

A inscrição é feita através deste link.