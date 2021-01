Depois de terem sido "expostos vídeos ilegalmente" dos bastidores do 'Big Brother', da TVI, onde o casal aparece em momentos íntimos, Zena e André Abrantes decidiram reagir às imagens. O casal esteve em direto no Instagram da página oficial de Zena.

“Ficamos muito chocados com a notícia porque não era suposto que esses vídeos explícitos fossem vistos", começou por destacar André Abrantes, afirmando que foi uma "notícia espalhada por pura maldade".

"Aquilo que foi feito dentro da casa, foi falado antes de ser feito e depois de ser feito. Da parte da produção, foi confirmado várias vezes que não haveria problema. O que fizemos foi com a noção que iria ficar ali. Duas pessoas que estavam apaixonadas estavam a fazer aquilo que toda a gente faz", acrescentou, frisando que "o que fizeram dentro da casa não foi errado".

Por sua vez, Zena diz que "não deve ser julgada" pelo que fez. "Ainda há muita gente preconceituosa e que julga. Tenho sentido muito mais os comentários negativos que as pessoas fazem por eu ser uma mulher, não entendo muito bem o porquê. Isto nem sequer devia ser tema porque estamos no século XXI, e não deveria ser algo que as pessoas achassem como um tema tabu. São coisas normais, é preciso frisar que não fizemos nada de mal e não temos de sentir vergonha por causa disso. Apenas estávamos a fazer algo que qualquer casal faz", sublinhou.

O casal voltou a reforçar que confiou na produção e "houve uma falha". "Não consigo entender as pessoas que compactuam para que o vídeo seja partilhado, o facto de elas acharem engraçado fazer isso. Porque um dia, essas pessoas que compactuam com isso, vocês têm irmãs, vão ter filhos... Ninguém gostaria que lhes acontecesse isso. Não é uma atitude correta. Deviam colocar-se no lugar das outras pessoas", salientou também Zena.

Ainda em relação ao facto de o vídeo ter sido divulgado, garantem que este é um "assunto que está a ser tratado".

Zena e André não estão "envergonhados" pelo que fizeram e teceram rasgados elogios um ao outro. Veja abaixo o vídeo completo:

