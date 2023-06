A entrada da princesa Diana para a família real britânica gerou uma verdadeira revolução na instituição que, até então, se mantinha séria e sempre distante, mesmo nos seus eventos em público. Contudo, a 'princesa do povo', como viria a ficar conhecida, passou a demonstrar uma proximidade com os súbditos, evidenciando desta forma o seu lado mais afetuoso.

Ora, este lado foi herdado pelo filho mais velho, o príncipe William.

Esta terça-feira, 27 de junho, o príncipe de Gales distribuiu abraços, apertos de mão e muitos sorrisos com as pessoas que por ele esperaram em Belfast, Irlanda do Norte.

William viajou de maneira a lançar uma nova fase do programa Homewards, que tem como objetivo ajudar as pessoas sem-abrigo a saírem da rua, promovendo a sua reinserção social.

Note-se que esta causa era uma das mais importantes para Diana, que passou esta paixão a William.

Veja as fotografias deste dia na galeria.

