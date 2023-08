Aos 16 anos o rei Felipe VI viajou pela primeira vez para viver sozinho. Esteve um ano a estudar no Canadá no Lakefield College School, onde conheceu muitos colegas, entre os quais se encontrava o ator canadiano Will Arnett, que falou agora sobre essa experiência.

Em 1984 a rainha Sofía acompanhou o filho até ao Canadá para que ele se instalasse, dado que era a primeira vez que viveria fora do Palácio da Zarzuela. Entretanto, o então príncipe Felipe enfrentou sozinho esta mudança, que foi a princípio um pouco abrupta: entre os 250 alunos do instituto ele era o único espanhol.

No entanto, entre todos esses estudantes encontrava-se Will Arnett, que no seu podcast SmartLess contou a experiência de ter estudado no mesmo colégio que o agora soberano espanhol.

"Era um internato muito tradicional e de estilo britânico, apenas para rapazes, vinculado com o internato escocês Gordonstoun. Muitos membros da realeza estudavam ali", explicou. "Outros estudavam no meu, no Canadá. Um deles foi o príncipe Felipe de Espanha, agora rei. Conheci-o porque coincidimos na mesma equipa de ski", revelou o ator, tendo partilhado ainda que o então príncipe das Astúrias era uma pessoa "muito capacitada para o desporto, especialmente o ski de montanha".

