Esta sexta-feira, 11 de fevereiro, foi transmitida uma entrevista que Manuel Luís Goucha fez a João Soares, marido de Maria João Abreu. Esta foi uma conversa emocionante na qual o músico explicou como é que tem vivido o processo de luto.

"Temos estado juntos [João e a família], mais do que nas primeiras semanas e meses, porque a vida tem obrigatoriamente de voltar ao normal para todos nós, mas em ritmos diferentes. Alguns refugiaram-se mais no trabalho, outros foi em ler, no meu caso particular nem sei no que é que foi", confessa.

"Houve um dia em que pensei 'isto não pode ser o fim' e eu sempre fui uma pessoa que recuperou rapidamente das coisas. Claro que uma coisa destas é completamente diferente, mais ainda assim tem de ser recuperada, porque se não eu próprio também já teria ido", sublinha.

Questionado pelo apresentador se alguma vez pensou que não iria sobreviver, João disse que sim. "Foi nesse dia que disse 'não, eu vou sobreviver'. Nessa altura foi quando comecei a tocar novamente".

Veja aqui o momento.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

