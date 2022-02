A vida de Sara Matos e Pedro Teixeira passou por uma grande mudança em 2021, quando o casal deu as boas-vindas ao seu primeiro filho em comum, o pequeno Manuel.

Desde então, o bebé tem feito as delícias do casal, que se encontra visivelmente encantado com esta fase da sua vida.

Esta terça-feira, 1 de fevereiro, na sua conta de Instagram, Pedro partilhou um vídeo no qual mostra a decoração do quarto do filho.

"Antes da chegada do Manuel, quisemos preparar-lhe um cantinho cá em casa, para que sentisse o quão felizes e expectantes estávamos por recebê-lo. Imaginámos cada detalhe do quarto, pensámos tudo ao pormenor", referiu o ator na legenda da publicação.

Eis o resultado final:

