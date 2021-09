Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira vivem um momento muito feliz das suas vidas. Ambos foram pais pela primeira vez no passado domingo, 12 de setembro, com o nascimento da filha.

A novidade foi dada ontem e esta terça-feira, dia 14, Rita não resistiu em partilhar com os seguidores da sua conta de Instagram um pequeno vídeo no qual o companheira surge a dançar com a bebé ao colo.

Um momento ternurento de pai e filha que poderá ver na galeria.

