Bibá Pitta continua encantada com o seu segundo neto, o pequeno António, de apenas quatro meses, segundo filho de Maria Pitta Paixão - filha da socialite.

Esta sexta-feira a avó babada partilhou com os seus seguidores do Instagram um vídeo amoroso onde tenta provar que o neto é igual a si... pelo menos no que toca à personalidade.

"Olhem só meninas! tenho aqui um sócio. passamos o dia nisto, blá , blá , blá.... vai ser cá um tagarela. Cá para nós, sai á avozinha, não acham? Blá, blá, blá", brincou a famosa socialite na legenda das imagens.

Leia Também: "Dizem que já não tenho idade, quero lá eu saber": Bibá Pitta no TikTok