Georgina Rodríguez viajou recentemente para as Maldivas, onde festejou o seu 30.º aniversário, no dia 27 de janeiro, e é por lá que continua a partilhar imagens no Instagram.

Esta segunda-feira, dia 29 de janeiro, a companheira de Cristiano Ronaldo publicou um vídeo nas stories onde mostra que nem mesmo de férias num lugar paradisíaco deixa os treinos de lado.

No entanto, como revelou na publicação, necessitou de "duplo café". Veja o vídeo da galeria.

