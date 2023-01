Miguel Vicente e Bárbara Parada formam um casal sensação. Os namorados, que se conheceram no 'Big Brother', voltaram ao TikTok com um novo vídeo e o sucesso é mais que muito.

Depois de terem conseguido mais de 1 milhão de visualizações no primeiro vídeo que gravaram juntos, os dois ex-concorrentes do reality show da TVI brincaram com o frio que se faz sentir no Norte do país e, em apenas 11 horas, já conseguiram mais de 319 mil visualizações, bem como mais de 22 mil e 500 gostos.

Veja abaixo as publicações mencionadas.

