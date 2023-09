João Cancelo é um dos protagonistas de um dos vídeos mais partilhados neste momento entre os adeptos do Barcelona.

O lateral direito foi filmado pela companheira, Daniela Machado, a ensinar à filha de ambos o hino do novo clube que este representa.

As imagens já foram até partilhadas na página oficial do Barcelona no X, antigo Twitter, onde estão a ser amplamente elogiadas.

Veja-as abaixo.

