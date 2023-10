É, muito provavelmente, o vídeo mais divertido que irá ver hoje. Não é habitual vermos Ana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão a dançar, muito menos com uma canção de Amália como som de fundo.

As animadoras do programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença, quiseram provar ao bailarino do TikTok Rafael Alex que, ao contrário do que disse numa entrevista, as músicas portuguesas também são boas para fazer as virais coreografias desta rede social.

Assim sendo, e para contrariar esta ideia, as três comunicadoras juntaram-se e dançaram uma versão de funk do tema 'Povo Que Lavas No Rio'.

Veja abaixo este divertido vídeo.

Leia Também: Joana Marques expõe crítica. "Detesto esta pessoa"