Shakira e Gerard Piqué estão a desfrutar de umas férias em família nas Maldivas, na companhia dos filhos, Sasha e Milan, de cinco e sete anos respetivamente.

Pelas redes sociais têm partilhado alguns episódios destes animados dias, como foi o caso do momento em que as crianças se mostraram fascinadas ao encontrarem um caranguejo no areal.

"Parece que a minha família nunca viu um caranguejo. Parece que tenho de trazê-los à praia mais vezes", afirmou Shakira na legenda do vídeo.

Clique na galeria para ver.

Leia Também: Tânia Ribas de Oliveira vai oferecer uns dias de férias a uma família