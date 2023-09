Victoria Guerra está de volta à SIC e às novelas. Foram cinco anos longe deste registo, desde o seu papel em 'Amor Maior', mas o carinho pelo canal falou mais alto.

Na festa de apresentação da nova grelha da SIC, Victoria Guerra abordou precisamente este período em que esteve afastada das novelas, tendo aproveitado para justificar o que a levou a decidir voltar a este formato.

"Pelo companheirismo de oito meses entre colegas e o facto de me sentir em casa. Comecei nas novelas e é um trabalho que é quase um regresso às origens. Serão oito meses com a mesma personagem e tinha muitas saudades de trabalhar com a SIC", fez notar a atriz numa conversa com os jornalistas.

Atualmente com 34 anos e sem filhos, Victoria foi ainda questionada sobre a maternidade, tema que parece não ocupar espaço na sua cabeça. "Na verdade, nunca tive vontade de ser mãe, portanto não me posso queixar, mas acho que faz parte da vida de todas as mulheres", ressalvou.