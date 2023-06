Victoria Beckham e David Beckham marcaram presença no desfile da Jacquemus na cidade francesa Versalhes, esta quinta-feira.

O casal deslocou-se num barco a remo, de onde assistiram ao desfile de moda - incluindo as modelos Kendall Jenner e Gigi Hadid, como relata a People.

As imagens da estilista, de 49 anos, e do ex-futebolista, de 48, rapidamente chegaram à imprensa internacional, que não deixou passar despercebida a união e paixão do casal. Veja algumas fotografias na galeria.

De recordar que ambos são pais de Harper, de 11 anos, Cruz, de 18, Romeo, de 20 e Brooklyn, de 24.

