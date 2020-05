A preparar-se para dar as boas-vindas ao segundo filho em comum com Bárbara Magalhães, Vasco Palmeirim não podia estar mais feliz e decidiu surpreender os que o seguem no Instagram com uma rara fotografia da companheira.

Na imagem, Bárbara surge na companhia do primeiro filho do casal, o pequeno Tomás, que aparece a dar um beijinho na 'barriguinha' da mãe.

Uma publicação que serviu para homenagear a mulher no Dia da Mãe, que se celebrou este domingo, dia 3 de maio.

"Mãe do primeiro, quase mãe do segundo e sempre o porto de abrigo de todos", escreveu o animador das manhãs da Rádio Comercial.

Leia Também: Férias terminam e Vasco Palmeirim regressa ao trabalho... em casa