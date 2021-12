Já lá diz o ditado: 'filho de peixe, sabe nadar', neste caso falamos de uma menina que já começa a seguir os passos do pai na música.

Na sua conta de Instagram, Mel Jordão contou uma engraçada história relacionada com a pequena Penélope, fruto do seu relacionamento com Diogo Piçarra.

Tudo aconteceu durante um concerto que deu recentemente.

"História sobre este momento: sentei a Pepi ao piano antes do Diogo Piçarra acabar o concerto, ela começou a tocar e a cantar o IAIAÔ... o piano e o microfone sem querer estavam ligados aos fones do pai e ele estava a ouvir tudo enquanto cantava a monarquia", descreve a influenciadora digital.

Não se mostrando incomodado com o assunto, Piçarra comentou: "A melhor backvocal do universo".

Ora veja:

