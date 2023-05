No dia dedicado a todas as mães, Jessica Athayde fez questão de deixar uma mensagem onde partilha a história de uma amiga, fala do filho, Oliver, e do enteado, Mateus.

"Uma das minhas melhores amigas perdeu a mãe quando era criança, hoje já é mãe (e uma mãe incrível). Sofreu sempre com este dia em miúda mas foi a primeira a enviar-me esta mensagem", começou por partilhar.

"Sou mais apologista do dia da família, a família que temos a família que escolhemos o que quiserem, existe a meu ver sempre um lado sensível com rótulos. Educo o Oli com amigos quem têm duas mães, dois pais, um pai, uma mãe, ou até nenhum, o importante é o amor", acrescentou.

"Que este Dia da Mãe seja um dia de família para todos. Este meu pudim é o melhor da vida. Todos os dias e também tenho outro emprestado que se chama Mateus. E parabéns a todos aqueles que educam todos os dias com muito amor, é o nosso dia", escreveu ainda.

Leia Também: Jessica Athayde assume celulite em novo vídeo e deixa aviso