Foi através de uma publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, esta terça-feira, 8 de março, que Sara Norte revelou que ficou ferida nas mãos no fim de semana.

"Tenho o meu dedo mindinho três vezes maior do que o tamanho normal”, começou por dizer, explicando depois o que se passou.

"No fim de semana, um cão sem trela atacou o meu e tenho as mãos com alguns cortes. Não grandes (Graças a Deus) mas incomodativos", contou.

© Instagram

Leia Também: Sara Norte sobre amigos: "O ano passado trouxe-me grandes surpresas"