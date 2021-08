A exposição militar colorida, que antes acontecia diariamente em frente à residência real, foi interrompida há aproximadamente um ano e meio para evitar atrair multidões de turistas durante os confinamentos.

Vestidos com as suas túnicas vermelhas e os seus famosos gorros altos de pelo de urso, os soldados da nova guarda marcharam esta segunda-feira do quartel de Wellington, perto do palácio, até à residência da rainha Isabel II para tomarem o lugar da antiga guarda.

A soberana, de 95 anos, não estava lá para os ver - está a passar, como costuma fazer todos os verões, algumas semanas na sua residência escocesa de Balmoral -, mas dezenas de turistas reuniram-se para assistir ao espetáculo.