Toy foi um dos convidados do programa de hoje 'Dois às 10', ocasião em que surpreendeu os apresentadores, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, com uma revelação acerca da sua família.

"O meu pai não parecia nada a idade que tinha, era mais velho que a minha mãe 15 anos. A minha mãe foi amante do meu pai, naquele tempo", começou por dizer.

"O meu pai casou com 18 anos da primeira vez. Tenho um irmão, António, com 74/75 anos. Veio da aldeia, ali perto de Mangualde. O primeiro casamento não funcionou e veio para a tropa, ficou em Lisboa e estabeleceu-se em Setúbal", conta.

"Vivia com uma senhora e conheceu a minha mãe, porque ela trabalhava numa sapataria e ia buscar os fatos do dono da sapataria à alfaiataria do meu pai. O meu pai viu a minha mãe, gira, com 20 anos, agarrou-a e beijou-a na boca e ela ficou apaixonada", relata.

"Os meus avós chegaram a fugir com a minha mãe para o Algarve. A minha mãe saltou da janela, apanhou um táxi e veio ter com o meu pai para Setúbal, que a escondeu na alfaiataria", termina.

Toy nota que ainda hoje a irmã guarda as cartas que ambos trocaram e onde dá para ver as "lágrimas entre a tinta".

