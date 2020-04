Tom Hanks e a esposa, Rita Wilson, venceram a Covid-19 depois de terem estado infetado com a doença. Já 'livres' da doença, o casal decidiu agora que quer ajudar de todas as formas possíveis no cambate à pandemia.

Em declarações ao podcast 'Wait Wait... Don't Tell Me!', o ator revelou que pretende doar sangue e plasma para ajudar nas pesquisas de combate à doença e naquelas que visam conseguir a vacina que poderá conter o vírus.

“Feliz por poder ajudar na luta contra a covid-19, que já matou mais de duzentas mil pessoas no mundo”, afirmou Tom Hanks.

