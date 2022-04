Foi há cerca de 10 anos que Dália Madruga deixou a família e a estabilidade profissional em televisão para se mudar para o Alentejo. A ex-apresentadora seguiu o coração, que a levou até Elvas, onde vive aquela que diz ser a grande história amor da sua vida, com Marcos Tenório Bastinhas.

Esta sexta-feira, foi transmitida no programa 'Júlia', da SIC, a entrevista intimista entre Dália e Núria Madruga, na qual a antiga comunicadora se mostrou radiante com a vida no campo.

Dália realçou que apesar da mudança para o Alentejo ter sido uma decisão "rápida", foi "ponderada" e hoje não podia estar mais feliz com o rumo que a vida tomou.

A irmã de Núria Madruga referiu ainda que o casal se completa: Dália é extrovertida e impulsiva, e encontrou em Marcos Tenório Bastinhas leveza e racionalidade.

"Tenho pena de só o ter conhecido aos 32 anos. Costumo dizer-lhe isto, que todo o tempo que eu possa viver com ele vai ser pouco, porque ele é realmente o amor da minha vida", afirmou.

Importa lembrar que Dália e Marcos têm três filhos em comum - Alice, Clara e Joaquim. A antiga apresentadora é ainda mãe de João, de um relacionamento anterior.

