Este domingo, dia 4, Pedro Crispim fez uma viagem no tempo e recordou alguns trabalhos que marcaram os seus primeiros passos no universo da moda. O clima de nostalgia invadiu as redes sociais do stylist, mas este garantiu prefere a sua 'versão' atual.

"Eu, bons tempos. Mas, confesso que não trocaria o dia de hoje pelo de ontem. Cada fase com a sua magia", lê-se na legenda de uma publicação nas redes sociais.

Pela caixa de comentários, os seguidores elogiaram a forma como Pedro Crispim tem "melhorado" com a passagem do tempo. "Tenho a dizer que o Pedro é como o vinho do Porto, quanto mais velho melhor", escreveu uma seguidora. "Todas as fases com seu charme", disse uma outra internauta.

