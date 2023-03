Lívia Ferreira desejou muito entrar em 'O Triângulo' mas, pouco mais de uma semana depois, decidiu desistir do jogo.

As saudades da família e o facto de ter sentido que não estava enquadrada no grupo levaram-na a querer abandonar o reality show da TVI, mesmo quando vários colegas ficaram de fora e foram impedidos de participar.

O Fama ao Minuto falou com Lívia numa conferência com os jornalistas e a agora ex-concorrente, sem se mostrar arrependida, explicou que o ambiente dentro da casa é "pesado".

"Senti um clima pesado. São pessoas muito distintas, com personalidades muito fortes", contou, referindo-se às várias discussões que têm marcado estes primeiros dias de programa.

Ainda assim, e como confessou nesta mesma conversa, houve um embate em particular que influenciou a má relação que veio a ter com os colegas. "Já não entrei a 100%, depois tive um embate com a Mariana e eles idolatraram-na", relatou Lívia, que diz também que para se lidar com a ex-colega "é preciso ter calma".

Há menos de 24 horas fora do reality show, Lívia já teve tempo para ler o que tem sido escrito na Internet sobre a sua participação, não se revendo em algumas das críticas. "Tenho visto muitos comentários a dizer que sou fraca e que roubei lugar a quem queria muito entrar mas não concordo. Eu estava com tanta vontade de entrar quanto outro concorrente qualquer, mas a mim não me correu tão bem".

A jovem, que tem apenas 19 anos, referiu ainda que se sente dececionada com a sua prestação: "Fiquei desiludida com o que achei que podia ser lá dentro e não fui".

Por fim, Lívia fez questão de referir que acha que o formato é "incrível" e que esta nova dinâmica "é muito interessante".

