Esta quarta-feira, 9 de março, o programa de Tânia Ribas de Oliveira - 'A Nossa Tarde' - irá evidenciar a atual guerra que decorre na Ucrânia. Como tal, vai ser transmitida aos telespectadores a história de uma jovem que vive em Kyiv, a qual irá partilhar a sua experiência.

Não deixando nenhum pormenor ao acaso, Tânia decidiu vestir as cores da bandeira ucraniana.

"Não foi por acaso que a Tânia se vestiu com estas cores. Na Nossa Tarde estamos solidários com o povo ucraniano desde o primeiro dia, e no programa de hoje vamos receber uma história emocionante que liga Portugal à Ucrânia. Do nosso estúdio vamos viajar até Kiev para ouvir o testemunho de uma jovem que está a viver a guerra na primeira pessoa", informa-se na conta de Instagram do formato vespertino.

