Tânia Ribas de Oliveira é uma pessoa calma e serena, e são precisamente estas características que a levam a quase nunca perder o seu tempo a responder a comentários maldosos ou críticas. Porém, a apresentadora de televisão abriu recentemente uma excepção para reagir a uma provocação de um seguidor.

Tudo começou com uma partilha onde Tânia dava conta de que tinha chegado ao fim a temporada do programa 'A Nossa Tarde', da RTP1, e que daqui em diante todas as emissões transmitidas deixariam de ser em direto. Gravados todos os programas necessários para assegurar as próximas semanas, a equipa volta a trabalhar nestes formato apenas em setembro.

Perante a partilha da apresentadora, um seguidor parece ter retirado a conclusão, errada, de que todos passariam a estar dois meses de férias. "Então a RTP, portanto todos os portugueses vão pagar com as contribuições audiovisuais DOIS meses de férias a toda a equipa do programa", afirmou.

Desagradada com a acusação, Tânia resolveu responder à letra: "Se não dissesse tantos disparates, só tinha a ganhar com isso. Ía apagar o seu comentário, de tão absurdo que é. Ninguém vai estar dois meses parado. Vão começar as '7 Maravilhas da Cultura Popular' e vamos todos trabalhar. E sabe lá se, quem pára, ganha? Conhece os nossos contratos? Bem me parecia. Respeite quem tanto trabalhou durante a pandemia, é o melhor que faz por si e pelos outros. E agora, por favor, mantenha-se em silêncio que vai ver que só tem a ganhar", escreveu a apresentadora, visivelmente desagradada com o comentário de que foi alvo.

