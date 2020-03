Após ter sido escolhida a grande vencedora do Festival da Canção, Tânia Ribas de Oliveira recorreu à sua página do Instagram para deixar uma mensagem à representante de Portugal.

Elisa é a artista que vai ao Festival Eurovisão da Canção, que este ano vai realizar-se na Holanda.

"Abracei-te no final da primeira semi-final, com a certeza de que a vossa música seria uma das favoritas à vitória. Quanto mais a ouvia, mais ela me enternecia. Parabéns, Marta Carvalho e Elisa . 'Medo de Sentir' é a nossa canção. Obrigada", escreveu a apresentadora da RTP.

