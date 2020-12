Depois de ter testado positivo à Covid-19 pouco antes do Natal, Tânia Ribas de Oliveira passou este momento festivo isolada, estando a agora a contar os dias para ter alta. E será no primeiro dia do ano que a apresentadora vai poder sair da quarentena.

Um momento que aguarda com ansiedade, esperando melhores dias para o ano de 2021.

"Dia 9! Falta 1 dia! Vesti-me de vermelho, sinto-me forte!!! Amanhã tenho alta! Primeiro dia de 2021! Só pode ser um bom presságio para o novo ano! Feliz Ano Novo", escreveu na legenda de uma fotografia que partilhou na sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 31 de dezembro.

