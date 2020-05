Laura Figueiredo não poderia ser uma mãe mais 'babada'. Nas redes sociais, a companheira de Mickael Carreira partilhou uma fotografia com a filha, a pequena Beatriz, na qual as duas surgem com biquínis iguais, pormenor que não passou despercebido.

"Nota-se muito que adoro ser mãe de menina... Que adoro estes pandãs e quando a ninja levanta o pezinho para tirar fotografia, bom aí nem consigo explicar", afirmou na legenda da publicação do Instagram.

De recordar que a pequena Beatriz já tem três anos de idade.

Veja a publicação:

