Sofia Sousa presenteou os seguidores do Instagram esta segunda-feira, 17 de julho, com novas fotografias nas quais exibe as suas curvas em biquíni.

As imagens prenderam a atenção de amigos e fãs e somaram rasgados elogios.

Na legenda das fotografias, a antiga participante da 'Casa dos Segredos' destacou o facto de estar ao lado de uma amiga de longa data: Rita Ferreira.

