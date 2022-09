A poucos dias de completar 38 anos, celebrados a 2 de outubro, Sofia Ribeiro decidiu recuar a um dos dias mais impactantes da sua vida: o momento em que devido aos tratamentos contra o cancro da mama teve de rapar o cabelo.

"Aqui, tinha 31 anos. Quase nos 38, tirei o dia para estar só comigo, fazer um balanço… Para olhar para dentro, para o caminho tantas vezes duro e tantas outras tão feliz", escreveu ao partilhar nas redes sociais o vídeo do momento em que reuniu os amigos mais próximos e com a praia como cenário de fundo despediu-se do cabelo.

"E foi dia de rever este momento em particular. Inevitável emocionar-me, representa a maior viragem da minha vida e da pessoa que hoje sou. Há muito que não tinha coragem de o voltar a ver, por medo de voltar 'lá'. Às feridas, às marcas de 'guerra'… Mas como nunca fui de me esconder e só as tem quem lutou. Termino o dia de sorriso, orgulhosa e agradecida à vida. Só peço saúde [...]", declarou ainda, orgulhosa do caminho que percorreu até aqui.

Sofia Ribeiro recebeu em novembro de 2015 o diagnóstico de cancro da mama. Meses depois foi operada e em em agosto de 2016 soube que tinha superado a batalha e podia respirar de alívio.