As férias da infanta Cristina e dos filhos passaram uma troca de planos, depois de ter sido decidido que já não iriam para Palma de Maiorca, como é habitual, passar uns dias na companhia da rainha Sofia.

Desta forma, cada um dos quatro filhos da infanta fez os seus planos e o da mais nova, Irene, passou por Portugal.

A sobrinha mais nova do rei Felipe VI já viaja sozinha desde que fez 18 anos no passado mês de junho, pelo que nos últimos dias decidiu visitar a região norte do nosso país e a cidade do Porto na companhia de algumas amigas.

A informação foi avançada pela revista espanhola Vanitatis, que cita fonte próxima da família, ainda que não tenham sido divulgadas fotografias da jovem aristocrata.

