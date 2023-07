Silvio Berlusconi deixou 100 milhões de euros em testamento à companheira, Marta Fascina, e o controlo da sua empresa, a Fininvest, aos filhos mais velhos, confirmou uma fonte ao The Guardian.

O património do antigo primeiro-ministro italiano está avaliado em seis mil milhões de euros, tendo este deixado 100 milhões ao irmão, Paolo, e 30 milhões a Marcello Dell’Utri, ex-senador do partido político Forza Itália, que chegou a estar preso pela associação à Máfia.

Marina e Pier Silvio, filhos que nasceram do primeiro casamento com Carla Elvira Dall’Oglio, ficarão com 53% da Fininvest, conforme noticia igualmente a agência italiana de notícias, Ansa.

Recorde-se que a relação de Fascina, de 33 anos, com Berlusconi, que morreu aos 86 anos vítima de leucemia, começou em 2020. Em 2022 tiveram uma cerimónia "simbólica" de casamento.

Berlusconi escreveu à mão o seu testamento num bloco de folhas amarelo, assinando-o a 2 de outubro do ano passado, adianta ainda a publicação.