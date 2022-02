Já arrancaram as gravações da nova temporada do programa 'Ídolos'. A novidade é anunciada pela SIC e pela produtora do formato, a Fremantle Portugal.

Em comunicado enviado à imprensa, os responsáveis pelo programa de talentos divulgaram as imagens exclusivas das primeiras gravações.

"'Idolos' é o programa que dá ao público a oportunidade de lançar a carreira do próximo grande ídolo pop de Portugal", lembra a SIC, prometendo que a estreia deverá acontecer muito em breve.

