Depois de a SIC ter revelado que Fátima Lopes seria a apresentadora da gala da Associação Sara Carreira, que vai decorrer no dia 1 de dezembro, o canal divulgou um vídeo promocional que revela novos detalhes.

A gala vai acontecer quatro dias antes de se assinalar o primeiro ano da morte de Sara Carreira, filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes, e vai contar com a atuação de vários artistas, ente eles Bárbara Bandeira, Diogo Piçarra, Aurea, Matias Damásio, Pedro Abrunhosa e Fernando Daniel.

"A grande homenagem dos artistas nacionais no palco de todos os sonhos. Atuações inéditas e momentos únicos na grande gala da Associação Sara Carreira. 'A Gala dos Sonhos', com apresentação de Fátima Lopes, quarta-feira, dia 1 dezembro, na SIC", pode ler-se na legenda do vídeo promocional.

Recorde-se que Sara Carreira morreu num acidente de carro no dia 5 de dezembro de 2020. Após a sua partida, a família decidiu criar uma associação com o seu nome para oferecer bolsas de estudo a jovens carenciados. Este ano a instituição deu 21 bolsas.

