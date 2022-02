Shawn Mendes foi fotografado durante o que parecia um momento de meditação, mas não estava sozinho.

De acordo com o Page Six, na sua companhia estava a iogue morena Hitomi Mochizuki, na passada sexta-feira, no Havai.

Nas imagens, que estão já a circular nas redes sociais, Hitomi Mochizuki aparece a ajudar o cantor enquanto este está sentado de pernas cruzadas no meio da natureza. Veja nas publicações abaixo:

Shawn Mendes e Hitomi Mochizuki foram também vistos numa esplanada a conversar, muito sorridentes, momento que também foi fotografado pelos paparazzi.

