Serenella Andrade deu uma entrevista a Catarina Marques Rodrigues para o podcast 'Gender Calling', onde falou da sua carreira com mais de três décadas na RTP.

A icónica apresentadora do primeiro canal passou por várias fases, conforme destacou. "Entrei para os quadros tinha para aí 37 [anos]. De repente, as coisas estagnaram. Em vez de continuar a fazer programas eram locuções off, que eu até gostava, mas mais nada. Como dizia a Caras Lindas, passei de princesa a um número", diz, mas sem guardar ressentimentos.

A comunicadora explica que nos momentos em que estava mais parada na sua carreira dedicava-se mais à família, ainda mais depois de ter sofrido um aborto na sua segunda gravidez devido à rotina agitada que levava por causa do trabalho.

Atualmente com 60 anos, Serenella garante nunca ter sentido o "peso da imagem", sendo que agora, se pudesse, apenas gostava de ser "magrinha" como era antes.

Serenella confessou igualmente que pensou em sair da RTP "algumas vezes quando não estava tão bem", tendo sido convidada, inclusive, para fazer a 'Roda dos Milhões' com Jorge Gabriel na SIC e um outro formato na TVI. Contudo, quis o destino, e a própria entrevistada, que se mantivesse na mesma casa profissional.

"Claro que há aquelas alturas em que nos colocam na prateleira e nos sentimos injustiçados. Pensei: 'porquê? Não gostam de mim?'. Na altura ainda era nova. Se fosse agora entendia. E às vezes é só porque querem mudar", completa, afirmando que não é muito de arriscar, sendo que só aceita convites profissionais quando se sente "100%" confiante.