A banda Pearl Jam foi obrigada a cancelar o espetáculo que tinha agendado para a noite de quarta-feira, em Viena.

A banda explicou aos fãs, no Instagram, que a garganta do vocalista, Eddie Vedder, ficou "danificada" no último concerto em Paris devido ao "calor, poeiras e fumo dos incêndios" próximos.

"Para todos aqueles que estavam à espera de um grande espetáculo dos Pearl Jam esta noite em Viena, nós também estávamos. No entanto, devido às circunstâncias extremas no último concerto ao ar livre em Paris (calor, poeiras e fumo dos incêndios), o nosso vocalista Ed Vedder ficou com a garganta danificada", disseram em comunicado.

Na mesma nota, acrescentaram que o cantor foi "visto por médicos e fez tratamento", mas as cordas vocais ainda "não recuperaram".

A banda lamentou o facto de terem que cancelar o espetáculo, lembrando todas as pessoas envolvidas na preparação do concerto e todos os fãs que iriam marcar presença. "Sentimos muito, profundamente. Os bilhetes serão reembolsados no local de venda. Obrigado pela compreensão", remataram. Veja a mensagem na íntegra: