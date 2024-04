'Preço Certo' foi o tema que mais se ouviu em Portugal no verão passado. Este ano, Pedro Mafama quer voltar a passar em todas as rádios do país e já tem um novo tema para esse efeito.

'Sem Ti' é o mais recente single do artista, de 32 anos, um tema com muito ritmo e que puxa pela dança.

A música já está disponível em todas plataformas e abaixo encontrará o videoclipe oficial.

