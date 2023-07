Selena Gomez usou as redes sociais esta quarta-feira, dia 26 de julho, para dar os parabéns a uma pessoa muito especial.

Trata-se de uma das suas melhores amigas, Francia Raísa, com quem teve uma desavença em 2022. No lançamento do seu documentário, a cantora referiu que a sua única amiga na indústria era Taylor Swift e a atriz americana não gostou de não ter sido mencionada e deixou de seguir Selena nas redes sociais. Além disso, foi Raísa quem doou um rim a Selena Gomez em 2017.

"O aniversário mais feliz para este ser humano especial. Não importa onde a vida nos leve, eu adoro-te", escreveu a cantora na legenda de três fotografias nas quais as duas amigas aparecem juntas.

Desta forma, parece que o conflito entre ambas já são águas passadas e que retomaram a amizade.

